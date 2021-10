Jonas Boesiger gewinnt Big Air Chur

Durchgang 2: Jonas Bösiger führt nach Salto-Spektakel

Riesenjubel im Publikum nach der gegklückten Landung von Jonas Bösiger. Drei Saltos und vier Drehungen geben 88,75 Punkte für Bösiger. Der Schwyzer führt damit die Gesamtwertung nach zwei von drei Läufen an! Im ersten Durchgang erhielt er 73.25 Punkte. Satte 21 Punkte Vorsprung hat er auf den zweitplatzierten Finnen Rinnekangas nach zwei Läufen. Moritz Boll liegt auf Position 7. Den ersten Lauf konnte er nicht sauber stehen, im zweiten verkantete er beinahe am Absprung. Ihm gelang zwar der Sprung, aber stylisch sieht anders aus. Im Anbetracht der «Schnitzers» am Absprung ist erstaunlich, dass er den Sprung ohne Sturz landen konnte - Mirakulös rettete er sich!

Hier wird Bösiger von seinen Teamkollegen «getackelt»:

Die Rangliste nach zwei von drei Läufen: