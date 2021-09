Ragettli trifft auf Kälte-Guru

Wim Hof entwickelte die Methode nach dem Suizid seiner Ehefrau. Die Kälte half ihm nach eigenen Angaben über diesen Schicksalsschlag hinweg: «Du denkst nicht mehr an deine Hypothek, deine nächste Mahlzeit, deinen emotionalen Ballast. Du bist nicht in deinen Gedanken gefangen. Es ist eiskalt, und du überlebst einfach. Das hat mich an einen Ort gebracht, an dem ich heilen konnte», beschreibt Hof den Effekt des Eisbades auf seiner Internetseite.