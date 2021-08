Gantenbein wegen Rückenverletzung im Anti-Schwerkraft-Training

Das Anti-Schwerkraft-Laufband

Das Laufband, auf dem Gantenbein derzeit trainiert, stammt von der Schweizer Firma Proxomed und nutzt eine Technik der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Was ursprünglich für Astronauten als Trainingsgerät konzipiert wurde, um sich an die Schwerelosigkeit im All zu gewöhnen, nutzen heute auch Sportler und Patienten zur Rehabilitation nach Verletzungen oder zur schonenden Leistungssteigerung.

Um bis zu 80 Prozent könne das eigene Körpergewicht dabei reduziert werden, so der Hersteller auf seiner Internetseite. Die Beine werden dadurch nur teilweise belastet. Gelenke, und im Falle von Gantenbein auch der Rücken, werden geschont.

Die sogenannte Differenzluftdruck-Technologie ermöglicht das Laufen mit nur einem Fünftel des Körpergewichts. Konkret wird ein Überdruck erzeugt. Die Stosskräfte beim Laufen werden dadurch stark reduziert. Gantenbein musste sich dafür in eine luftdicht verschlossene Kammer ab Hüfte abwärts einschliessen.

Ähnlich schonend ist zwar auch ein Training im Wasser. Doch das Anti-Schwerkraft-Laufband ermöglicht laut Hersteller ein Lauftraining, bei dem ein physiologisches Gangbild erhalte bleibt. Ein nahtloser Übergang hin zur vollen Belastung sei zudem möglich, da der Luftdruck in der Kammer auch reduziert werden kann. Dadurch werden die Stosskräfte beim Laufen weniger gedämpft.