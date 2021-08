Caviezel im roten Bereich

Es ist heiss an diesem Donnerstagmorgen in Jona (SG). Bretter, Rollen und Gewichte liegen auf der Tartanbahn der Sportanlage Grünfeld bereit. Viel mehr benötigt die Trainingsgruppe, zu der nebst Dario Caviezel auch seine Freundin Ladina Jenny gehört, nicht. In den kommenden 90 Minuten wird unter Anleitung des Athletik-Coaches Robin Städler, wie das jeden Donnerstag der Fall ist, das härteste Training der Woche stattfinden.

So treibt Robin Städler seine Athleten an die Grenzen: