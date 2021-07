Der Freestyle Weltcup startet mit Spektakel in Chur

Speziell ist der Wettkampf nicht nur, weil er in der Oberen Au und damit seit Langem wieder in einer Stadt ausgetragen wird. Auch das Konzept mit internationalen Musikstars macht es zu einem einmaligen Anlass in der kommenden Weltcupsaison. Zudem ist es der erste Big-Air Anlass in der Schweiz seit 2003. Damals trafen sich die Freestyler in Arosa.