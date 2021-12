«Wichtige Erfahrungen fürs Leben»

Mehr als 7200 Zuschauer waren am 10. April 1999 im Hallenstadion, als der EHC Chur mit Dino Stecher im Tor gegen Langnau das entscheidende siebte Ligaqualifikationsspiel trotz 2:0-Führung mit 2:7 gegen Langnau verlor. Der Stadtklub hatte damit den angestrebten NLA-Aufstieg verpasst. Dass der als Ersatztorhüter an der Bande stehende Liesch zum letzten Mal den Dress des EHC Chur trug, ahnte niemand. Nach zehn Jahren Eishockey in der Nationalliga, einer halben Saison bei Dynamo Moskau und dazu als 15-Jähriger eine Saison lang in der 1. Liga mit dem EHC Arosa, hatte er genug.