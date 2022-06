Wenn aller guten Dinge vier sein sollen

Na dann, der nächste Anlauf. Der vierte ist es mittlerweile. Simona Waltert nimmt ihn dort, wo alles begann. In Wimbledon. Oder genauer: in Roehampton, rund vier Kilometer nördlich der Plätze des All England Lawn Tennis and Croquet Club. Dieser Ort, an dem sich Tennisplatz an Tennisplatz reiht. An dem die Fans so nahe am Court sitzen, wie sonst kaum wo. An dem der Grand-Slam-Glamour so fern und doch so nah ist. Wer hier drei Qualifikationsrunden übersteht, steht im Hauptfeld von Wimbledon. Auf der grossen Bühne des Welttennis. Auf dem heiligen Rasen.