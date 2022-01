Waltert übersteht Achterbahnfahrt in Melbourne

Für Waltert ist der Auftritt in Melbourne der zweite überhaupt an einem Grand-Slam-Turnier. Ihre Premiere erlebte die Bündnerin im vergangenen Sommer in Wimbledon, als sie nach einem Sieg zum Auftakt in der zweiten Runde scheiterte. «Mein erstes Ziel ist es, mich für das Haupttableau zu qualifizieren», sagte Waltert kurz vor ihrer Auftaktspartie in Down Under. Ein erster Schritt dafür ist gemacht.