Waltert trifft auf Argentinierin

Waltert steht in Melbourne zum zweiten Mal in ihrer Karriere in einem Qualifikationsfeld für ein Grand-Slam-Turnier. Ihre Premiere erlebte sie im vergangenen Sommer in Wimbledon, als sie nach einem Sieg zum Auftakt in der zweiten Runde scheiterte. «Diese Erfahrungen werden mir helfen», ist Waltert überzeugt. «Ich kenne die Abläufe und das ganze Drumherum an einem Grand Slam nun schon etwas besser.» Kurz nach Weihnachten reiste die Bündnerin mit ihrem Trainer Stéphane Bohli nach Down Under. Die Zeit nutzte Waltert, um sich an die ungewohnten klimatischen Bedingungen heranzutasten. In der vergangenen Woche bestritt sie zudem ein Vorbereitungsturnier in Traralgon, wo sie allerdings bereits in der ersten Runde an der Japanerin Kurumi Nara (WTA 185) scheiterte. Aber wie heisst es so schön: Wenn die Hauptprobe missglückt …