Waltert schlägt nächste Topspielerin

Rund zwei Monate nach ihrem Exploit beim Heimturnier in Lausanne, als sie mit der Amerikanerin Daniele Collins eine Spielerin aus den Top 10 der Welt bezwungen hatte, sorgt Simona Waltert erneut für ein Ausrufezeichen. Beim Turnier in Bukarest bezwang die Churerin in der ersten Runde die Einheimische Sorana Cirstea, die Nummer 38 der Welt. 6:3, 6:3 lautete das Ergebnis gegen die zweifache Turniersiegerin auf der WTA-Tour. Die 32-jährige Cirstea stand dieses Jahr an den Australien Open in den Achtelfinals. Zuletzt scheiterte sie an den US Open in der zweiten Runde an Belinda Bencic.

Waltert steigt nach ihrem Aus in der Qualifikation für die US Open in Bukarest wieder ins Turniergeschehen ein. Als Nummer 118 der Welt ist die 21-Jährige derzeit so hoch klassiert wie noch nie in ihrer Karriere. Auch im Doppel ist die Bündnerin derzeit erfolgreich unterwegs. Zusammen mit der Russin Anna Blinkowa gewann sie Mitte August ein Turnier in New York.