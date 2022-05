Waltert scheitert in Quali für French Open

Das Aus in Paris bedeutet, dass Waltert weiter auf ihre erste Qualifikation für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers warten muss. Zuletzt überzeugte die Bündnerin bei den Turnieren in Saint-Gaudens (Halbfinal) und Chiasso (Finalniederlage). Die nächste Chance auf die Grand-Slam-Premiere erhält Waltert wohl Ende Juni bei ihrem Lieblingsturnier in Wimbledon. Die Qualifikation für das Turnier auf dem heiligen Rasen in London findet gleichzeitig wie das ITF-Turnier in Klosters statt. Waltert dürfte ihr Heimturnier wie schon im vergangenen Sommer damit verpassen.