Von Annik Kälin und Simon Ehammer inspiriert

Am kommenden Samstag laufen, springen und werfen die Finalistinnen und Finalisten aus allen Kantonen imStadion Letzigrund, im selben Ambiente wie zwei Tage zuvor ihre Vorbilder bei Weltklasse Zürich. Dies gab Swiss Athletics in einer Medienmitteilung bekannt. Vor wenigen Jahren waren die EM-Medaillengewinner Annik Kälin und Simon Ehammer selbst am Kids Cup Final erfolgreich – nun sind sie als Unterstützer der Stars von morgen vor Ort.

Seit 2011 hat die bedeutendste Nachwuchsplattform im Schweizer Sport nahezu 1.5 Million Kinder und Jugendliche bewegt. Auch in dieser Saison nahmen mehr als 150`000 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 15 Jahren an Ausscheidungen teil: in den Schulen, Vereinen, auf lokaler und kantonaler Ebene. Die 550 besten haben es an den Schweizer Final geschafft, darunter auch etliche Bündner Nachwuchskräfte.