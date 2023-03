Glaronia wird zum Play-off-Start gefordert

von Peter Aebli

Mit viel Respekt traten die Glarner Volleyballerinnen zu ihrer ersten NLB-Play-off-Partie in Neuenburg an und wurden von den Gastgeberinnen gleich massiv unter Druck gesetzt. Es war nicht nur der starke Service, der grosse Mühe bereitete, auch der Block tat sich ungewohnt schwer. Die flinke Mittelblockerin Yvana Modjo und Angreiferin Nina Scrucca überzeugten, Glaronia war im Verteidigungsmodus und hatte das Spiel absolut nicht in der Hand. Man fand sich mit dieser ungewohnten Rolle nicht zurecht und verlor den ersten Spielabschnitt deutlich.