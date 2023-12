Glaronia ringt nach heroischem Kampf Cheseaux nieder

Wohl keiner in der Kantihalle in Glarus hätte gestern Mittwochabend nach dem zweiten Satz noch einen Rappen auf einen Sieg von Glaronia gesetzt. Die Glarnerinnen lagen nach zwei Sätzen gegen Cheseaux mit 0:2 in Rückstand und zeigten speziell im zweiten Satz eine desolate Leistung. Diesen verlor Glaronia diskussionslos mit 11:25 – die Waadtländerinnen dominierten die Glarnerinnen, die Fehler an Fehler reihten, beinahe nach Belieben. Sinnbildlich dafür war eine Szene, die zum 24:11 für Chesaux führte. Ein blinder Pass auf Aussenangreiferin Ivana Bulaijc führte ins Nichts.