Ein unerwartetes und seltenes Erlebnis für Glaronia

Die jungen Innerschweizerinnen, die in den NLB-Play-off-Halbfinals Köniz bezwungen und sich am Vorwochenende gleich auch noch fürs «Final Four»-Turnier der U23-Meisterschaft qualifiziert hatten, spielten unbeschwert auf, blockten die Glarner -Angriffe im Laufe des Spiels immer besser und überzeugten in der Defensive. Es kommt selten vor, dass die -Aktionen von Ewelina Brzezinska im Spiel verteidigt werden können. Doch Luzern gelang dieses Kunststück immer wieder.