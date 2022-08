Zwei Ligen tiefer ein neues Ziel gefunden

Elf respektive acht Saisons lang trugen Nino Vetsch und Simon Nett das rot-schwarze Tenue der NLA-Mannschaft Alligator Malans. In der kommenden Spielzeit wird das für die beiden Stürmer nicht mehr so sein. Dann streifen sich die beiden Urgesteine Gelb-Schwarz über. Und laufen zwei Spielklassen tiefer für Davos-Klosters in der ersten Liga auf. Die Gründe dafür sind vielfältig.