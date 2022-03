«Wenn wir selbstkritisch sind, widerspiegelt es unsere Saison»

Mit 3:1-Siegen lag Alligator Malans in der Play-off-Viertelfinalserie gegen Zug voraus. Doch nach zwei vergebenen Matchbällen endete die Saison für den Unihockeyklub aus der Bündner Herrschaft nach einer 2:5-Niederlage am Samstag in Zug. Sportchef Thomas Hitz spricht von einer «riesigen Enttäuschung» und vergleicht die Spielzeit mit einer Berg-und-Tal-Fahrt. Es beschreibt das stete Auf und Ab und die unbeständigen Leistungen am besten. Doch bald will er gründlich analysieren und vorausschauen. Das verrät er im Interview: