Vier Bündner Unihockeyaner stehen im WM-Aufgebot

18 Feldspieler und zwei Torhüter werden in vier Wochen an der WM im eigenen Land spielen. Dies teilt Swiss Unihockey in einer Medienmitteilung mit. Mit Claudio Laely, Paolo Riedi (beide GC) sowie den beiden Alligator-Malans-Spieler Tim Braillard und Christoph Camenisch werden am Saisonhöhepunkt auch vier Bündner in den Schweizer Farben auflaufen. Für die Heim-Weltmeisterschaft setzt Nationaltrainer David Jansson auf bewährte Kräfte. 17 der 20 Spieler standen bereits in 2018 in Prag im Schweizer Kader. Im Vergleich zur letzten WM vor einem Jahr in Helsinki gab es ebenfalls drei Veränderungen. «Wir hatten vor Prag viele Umbrüche. Es braucht Zeit, um gut auf dem Topniveau performen zu können, und die hatten wir nun in den letzten Jahren», lässt sich Jansson in der Medienmitteilung zitieren. Erstmals seit 2019 wird Deny Känzig (Wiler-Ersigen) wieder in der Nationalmannschaft spielen. Zu ihrem WM-Debüt kommen die beiden GC-Spieler Moritz Mock und Noël Seiler.

Am 22. Oktober wird die Nationalmannschaft mit einem grossen Unihockey-Fest im Hauptbahnhof in Zürich in die WM-Vorbereitungen verabschiedet. Ende Oktober bereitet sich das Team in Gstaad während fünf Tagen auf die WM vor. «Das Pre-WM-Camp ist sehr wichtig. Wir sind immer am besten, wenn wir uns gut vorbereitet haben», so Jansson weiter.

Am Samstag, 5. November, steht gegen Norwegen das erste Gruppenspiel auf dem Programm. Tags darauf folgt das Spitzenspiel der Gruppe A gegen Finnland, am Dienstag endet die Gruppenphase gegen die Slowakei. (red)

Das Aufgebot

Torhüter: Pascal Meier (HC Rychenberg Winterthur), Patrick Eder (Floorball Köniz).

Feldspieler: Jan Zaugg, Luca Graf (Floorball Köniz), Tobias Heller, Claudio Laely, Joël Rüegger, Christoph Meier, Paolo Riedi, Noël Seiler, Moritz Mock (GC Unihockey), Nils Conrad, Nicola Bischofberger (HC Rychenberg Winterthur), Manuel Maurer (Växjö IBK, SWE), Tim Braillard, Christoph Camenisch (UHC Alligator Malans), Michael Schiess (UHC Waldkirch-St. Gallen), Jan Bürki (FBC Kalmarsund, SWE), Patrick Mendelin (Basel Regio), Deny Känzig (SV Wiler-Ersigen).