Zwei knappe Niederlagen gegen Schweden

Auf das Schweizer A-Nationalteam der Männer wartete im letzten Spiel der Euro Floorball Tour (ETF) in Schweden der Gastgeber und amtierende Weltmeister. Laut einer Mitteilung von Swiss Unihockey betrieben die Schweden nach einem ausgeglichenen Start in die Partie in der 9. Minute ein erfolgreiches Pressing, wodurch Kohonen im Slot völlig allein zum Abschluss kam und zum 0:1 traf.