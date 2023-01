Zwei Bündner Niederlagen am Mittwoch – das Unihockey-Round-up

Chur verliert im Abstiegskampf deutlich

Ebenfalls eine Niederlage kassierte Chur Unihockey am Mittwochabend. Im Abstiegsduell besiegte der Vorletzte das Schlusslicht aus Chur diskussionslos mit 6:2. Das Heimteam ging bereits nach 56 Sekunden in Führung und gab diese nicht mehr her. Je zwei Tore erzielten die Zürcher pro Drittel, die Bündner kamen derweil erst im letzten Drittel zu ihren beiden Ehrentreffern. Nadir Monighetti erzielte in der 47. Minute das 1:4, Tim Nussle gelang knapp zwei Minuten vor Schluss noch der Treffer zum 2:6-Endstand.

UHC Uster - Chur Unihockey 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Buchholz, Uster. 173 Zuschauer. SR Fässler/Schläpfer.

Tore: 1. J. Pfister (P. Schmuki) 1:0. 14. P. Schmuki (J. Pfister) 2:0. 23. F. Bolliger (M. Kulmala) 3:0. 32. M. Klauenbösch (M. Kulmala) 4:0. 47. N. Monighetti (M. Stucki) 4:1. 50. Y. Klöti (C. Schmid) 5:1. 57. C. Schmid (Y. Klöti) 6:1. 59. T. Nussle (L. Schlegel) 6:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen UHC Uster. 6mal 2 Minuten gegen Chur Unihockey.

Resultate der Prime League

Zug - Basel Regio 3:4. Langnau - Thurgau 6:7. Wiler-Ersigen - Köniz 5:7. Grasshoppers - Rychenberg Winterthur 4:8. Malans - Waldkirch-St. Gallen 5:6 n.V. Uster - Chur 6:2.

Rangliste der Prime League

1. Grasshoppers 19/39. 2. Rychenberg Winterthur 19/39. 3. Langnau 19/36. 4. Köniz 19/36. 5. Wiler-Ersigen 19/35. 6. Waldkirch-St. Gallen 19/33. 7. Zug 19/33. 8. Thurgau 19/22. 9. Basel Regio 19/22. 10. Malans 19/20. 11. Uster 19/15. 12. Chur 19/12.