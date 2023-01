Zwei Bündner Niederlagen am Mittwoch – das Round-up im Unihockey

Malanser Frust in der Verlängerung

Beim Mittwochspiel der Nationalliga A duellierten sich die neuntplatzierten Alligatoren aus Malans mit dem siebtplatzierten Waldkirch-St. Gallen. In der Sporthalle Lust in Maienfeld verlief der Start ins Spiel für die Bündner alles andere als gewünscht. Bereits nach zwei Minuten legte Waldkirch vor, bis in die 12. Minute folgten zwei weitere Treffer der Gäste. Erst nach dem dritten Gegentor schien sich das Heimteam gefangen zu haben und erzielte seinerseits das erste Tor. Harry Braillard gelang nach etwas mehr als 17 gespielten Minuten das 1:3. Weniger als eine Minute später verkürzte der Bündner Jamie Britt auf 2:3, den St. Gallern gelang ihrerseits aber ebenfalls ein weiterer Treffer. 2:4 stand es darum kurz vor der ersten Drittelspause aus Sicht der Bündner.

Kevin Berry und Romano Schubiger sorgten mit ihren Toren in der 30. und 36. Spielminute für den Ausgleich. Auch auf das 4:5 konnte Malans in der Person von Remo Buchli reagieren. Ausgerechnet Buchli wurde in der Verlängerung vom St. Galler Tino von Pritzbuer überlaufen und wehrte sich regelwidrig mit einem Stockschlag. In Überzahl sicherte sich Waldkirch-St. Gallen den Zusatzpunkt. Weil Basel Regio am Dienstagabend gleichzeitig gegen Zug gewann und auch Thurgau drei Punkte holte, rutschen die Bündner in der Tabelle einen Platz nach hinten auf Rang 10. Die Play-offs sind drei Partien vor Ende der Qualifikation mit zwei Punkten Rückstand weiterhin möglich, aber nicht mehr aus eigener Kraft zu schaffen.

UHC Alligator Malans - Waldkirch-St. Gallen 5:6 n.V. (2:4, 2:0, 1:1, 0:1)

Sporthalle Lust, Maienfeld. 336 Zuschauer. SR Ambühl/Brechbühler.

Tore: 3. M. Schiess (S. Schiess) 0:1. 7. M. Zahner (A. Zellweger) 0:2. 12. Ro. Chiplunkar (A. Zellweger) 0:3. 18. H. Braillard (C. Flütsch) 1:3. 19. J. Britt (D. Hartmann) 2:3. 19. M. Schiess (S. Schiess) 2:4. 30. K. Berry (J. Britt) 3:4. 36. R. Schubiger (H. Braillard) 4:4. 42. A. Veteläinen (S. Moser) 4:5. 54. R. Buchli (C. Camenisch) 5:5. 68. P. Mariotti (M. Schiess) 5:6.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen UHC Alligator Malans. 2mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St. Gallen.