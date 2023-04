Zittersieg: Chur gewinnt gegen Thun mit 3:2 nach Verlängerung und bleibt in der NLA

Nicht unerwartet entwickelt sich zwischen Chur und Thun in Partie Nummer 6 der Auf/Abstiegsserie ein kontrollierter Beginn auf beiden Seiten. Keines der zwei Teams will einen Fehler begehen. So lassen die ersten Torabschlüsse auf sich warten. In diesem Spiel, in dem Chur zu Hause den Ligaerhalt klar machen möchte und Thun den Sieg bräuchte, um sich eine Finalissma zu Hause am Ostermontag zu sichern.