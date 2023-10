Wieder geht das Derby an Malans: Die Alligatoren siegen in Chur mit 5:2

54. Minute, 2:3

Das hätte die Entscheidung sein können. Alligator Malans kann nun nämlich seine Klasse ausspielen. Ein Weitschuss von der Seite von Halminen landet aber am Pfosten. Gleich danach ist es wiederum Schnell, der nicht zu halten ist und Schnell mit einem Haken zu Fall bringt. Damit können die Alligatoren zum zweiten Mal in Überzahl spielen und haben die Chance, mit 4:2 in Führung zu gehen. Das erste Powerplay haben sie sieben Sekunden vor Schluss durch Dan Hartmann ausnutzen können.