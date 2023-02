Wegen Schützenhilfe und guten Nerven: Alligator Malans erreicht doch noch die Play-offs

Dass sich Alligator Malans vor Spielbeginn am Sonntagabend überhaupt noch Hoffnungen auf die Play-offs machen durfte, war der Schützenhilfe Usters zu verdanken. Die Zürcher Oberländer, die schon als Play-out-Teilnehmer feststanden, siegten am Samstag deutlich gegen Thurgau, den Direktkonkurrenten der Herrschäftler. Weil die Malanser aber gegen das Spitzenteam aus Köniz mit 1:7 unterlagen, kam es am Sonntag zum erhofften Finalspiel um den letzten Play-off-Platz.