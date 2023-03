Unihockeytorhüterin Heini feiert die Titelpremiere im fünften Jahr

Lara Heini meldet sich per Skype aus ihrem Büro in Göteborg. Kürzlich hat die 28-jährige Unihockeytorhüterin mit Pixbo Wallenstam ihren ersten Titel in Schweden gefeiert. Gegen Thorengruppen aus der Stadt Umea, das Mass aller Dinge in der schwedischen Unihockeyliga der Frauen, gewannen Heini und ihre Teamkolleginnen den Cupfinal. Doch ihre Laune ist nicht nur deswegen gut. Die Churerin schaut aus dem Fenster und sagt: «Das Leben kommt wieder zurück.» Nach tristen Wochen ist es in Schweden mittlerweile am Morgen wieder früher hell. Und auch die Sonne zeigt sich vermehrt.