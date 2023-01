Unihockeyexperte schätzt ein: Deshalb darf Alligator Malans im Derby auf einen Sieg hoffen

Am Samstagabend kommt es in Chur zum zweiten Bündner Unihockeyderby der Saison. Die Churer, welche als Tabellenletzter die Play-offs nicht mehr erreichen können, wollen dem drittletzten Alligator Malans die letzten Play-off-Chancen rauben. Die Statistik aber spricht für den Gast aus der Bündner Herrschaft. Denn es ist lange her, dass Chur mal ein Bündner Derby gegen Malans für sich entscheiden konnte. Trotzdem verspricht das Direktduell Spannung. Denn die letzten drei Partien entschied Alligator Malans nur jeweils mit einem Tor Unterschied für sich.