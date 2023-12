Ungefährdeter 8:4-Sieg gegen die Slowakei: Nun warten im WM-Halbfinal die Weltmeisterinnen

Wie würde das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen nach der dreitägigen Pause an der WM in Singapur in den Viertelfinal starten? Mit der Weltnummer 5 aus der Slowakei steht den Weltranglistendritten ein machbarer Gegner gegenüber. Weil Nathalie Spichiger bereits in der zweiten Minute auf Vorlage von Captain Isabelle Gerig zur Führung trifft, scheint die Frage schnell beantwortet. Doch es ist ein Trugschluss. Denn in der Folge sind die Spielanteile und auch die Chancen ausgeglichen verteilt auf beiden Seiten.