Über Chur und Alligator Malans: «Wenn man die Spieler so gut kennt, leidet man noch etwas mehr»

Sie fällt mit ihren roten Teufelshörnern an jedem Heimspiel von Alligator Malans auf. Er muss als neutraler Spielsekretär an den Partien von Chur Unihockey die Emotionen manchmal fast etwas zurückhalten. Renata Dominioni und Hans Schmocker sind Fans von Alligator Malans respektive Chur Unihockey. Sie sprechen über die immer kleiner werdende Rivalität, das «Fan-sein» in schwierigen Zeiten und die Nähe zu den Spielern. Dazu geben sie einen Resultattipp fürs Derby vom Samstag ab.