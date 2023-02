Trotz Abstiegskampf: Chur Unihockey versprüht Optimismus

Einmal sagt Sascha Eichelberger: «Wir haben einen coolen Drive.» Ein anderes Mal: «Ich sehe viele positive Dinge in unserem Team.» Sascha Eichelberger ist Sportchef und seit rund einem Monat Interimstrainer in Personalunion bei Chur Unihockey. Und man fragt sich: Ist Eichelberger schlicht purer Optimist? Oder verblendet er den Ernst der Lage? Chur Unihockey hat die am Wochenende zu Ende gegangene Qualifikation in der Nationalliga A abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang beendet, der Rückstand auf den Zweitletzten Uster: acht Punkte. In 22 Partien gab es bloss vier Siege.