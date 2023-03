Trainerrochade im Bündner Unihockey: Weil der eine kommt, geht der andere

Auf den ersten Blick scheint es wie eine Retourkutsche, die Chur Unihockey mit der Verpflichtung des aktuellen Alligator-Assistenztrainers Theodor Jonsson in Richtung der Herrschäftler sendet. So etwas wie ein Racheakt für die kurz vor Vertragsunterzeichnung gescheiterte Wunschlösung, die Thomas Berger geheissen hätte. Denn der 53-jährige Jeninser und erfolgreichste Trainer im Schweizer Unihockey unterschrieb für die kommende Saison ausgerechnet beim Churer Kantonsrivalen, was für Brisanz sorgte.