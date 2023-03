Trainer Zopf über den 0:3-Rückstand: «Wir sind Piranha Chur, wir geben nicht auf»

Die Zuversicht rührt auch daher, dass die Spielerinnen über viel Erfahrung verfügen und wissen, wie sie mit solchen Situationen umzugehen haben. «Nach den letzten zwei schlechten Spielen wolle alle zeigen, dass das nicht wir sind und dass das nicht unser Anspruch ist.» Am Samstag empfängt Piranha Chur um 15 Uhr den Gast aus dem Emmental. Bleiben die Bündnerinnen siegreich gilt es am Tag darauf um 17 Uhr in Zollbrück weiter, wo sie ebenfalls gewinnen müssen, sonst endet die Saison.