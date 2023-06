Swiss Unihockey mit neuem Frauenteam: Eine Wahl-Churerin steht an der Spitze

Flurina Marti, Leiterin Nationalteams der Frauen, sagt: «Neben der Schliessung der Lücke von der U19-Auswahl zur Frauen-Nationalmannschaft wollen wir das Team analog den Männern in den kommenden Jahren in eine U23 umwandeln.» Die langjährige Schweizer Nationalspielerin und Akteurin von Piranha Chur erklärt weiter: «Die Spielerinnen können damit an die Struktur und Philosophie der A-Nationalmannschaft herangeführt werden. Zudem profitieren dadurch mehr Akteurinnen von einer Swiss Olympic Elite Card.»