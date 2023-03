Stürmer von Chur Unihockey ist auf dem Weg zurück

Manuel Rieder ist nicht einfach irgendwer. Der 24-jährige Stürmer von Chur Unihockey hat einen ausgesprochen guten Torinstinkt. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 27 Partien 26 Skorerpunkte (16 Tore und 10 Assists). Und nun? Nun sass er in der laufenden Spielzeit meist nur auf der Bank und war Ersatz.