Schweizer Unihockeynationalteams scheitern an Tschechien

Im letzten Drittel ging es im ähnlichen Stil weiter. Nach einem Konter scheiterte Tokoš zuerst an Genhart, doch dann haute Adam Hemerka den Ball in die Maschen. Rund fünf Minuten vor Schluss holte Seiler das erste Powerplay heraus. Statt in Führung zu gehen, musste das Team von Johan Schönbeck aber einen Rückstand hinnehmen. Filip Langer reagierte nach einem erfolglosen Abschluss der Schweizer am schnellsten und konnte nur noch mit einem Foul vor dem Schweizer Tor gestoppt werden. Zwei Sekunden vor Ablauf der Strafe kam es so zum Penalty. Langer verwertete diesen gleich selber zur erstmaligen Führung der Tschechen. Mit einem sechsten Feldspieler versuchten die Schweizer den Ausgleich zu erzielen. Doch wie so oft in dieser Partie scheiterten sie, womit sie eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten. «Es war eine Steigerung zu gestern. Wir konnten viele gute Chancen kreieren, doch nutzten wir sie nicht. So gewinnt man keine Spiele», sagt Seiler.