Schwedischer Goalie: Alligator Malans spielt seinen allerletzten Trumpf

Am Sonntagabend gegen Rychenberg Winterthur hütete ein noch unbekanntes Gesicht das Tor von Alligator Malans. 1,94 Meter gross, 23-jährig, Schwede: Das ist Oscar Agnarsson. Eine Woche zuvor reiste der Torhüter in die Schweiz, absolvierte erste Trainings mit der Mannschaft und kam am Wochenende sogleich zu seiner Heimpremiere in der Sporthalle Lust in Maienfeld. Doch auch er konnte die 2:7-Niederlage gegen den Tabellenzweiten nicht verhindern.