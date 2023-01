Reaktion auf sportlichen Tiefflug: Alligator verpflichtet schwedischen Goalie

Nein, die Saison 2022/23 hat man sich bei Alligator Malans definitiv nicht so vorgestellt. Die Bilanz nach der 16. Runde von diesem Wochenende: Erst fünf Siege. 16 Punkte. Platz 10. Damit laufen die Herrschäftler die Gefahr, die Play-offs zu verpassen. Zur Erinnerung: Vor der Saison gaben die Malanser das Ziel vor, um den Titel mitspielen zu wollen.

Mit der Trainerrochade im Oktober (Akseli Ahtiainen für Pius Caluori) reagierte man früh auf den sportlichen Tiefflug. Nur: Auch mit dem neuen Mann an der Seitenlinie schaffen es die Bündner nicht aus dem Tabellenkeller. In einer Medienmitteilung schreibt der Verein: «Die Malanser befinden sich nach wie vor in einer schwierigen Situation und sind mitten in den Strichkampf involviert.» Die Reaktion: Per sofort stösst der schwedische Torhüter Oscar Agnarsson zu den Alligatoren. Dies gab der Klub am Montagmorgen bekannt. Der 23-Jährige soll gemäss Sportchef Thomas Hitz mehr Stabilität in die Defensivabteilung bringen – und mithelfen, den Sprung in die Top 8 in der Tabelle und damit auf einen Play-off-Platz noch zu schaffen. Agnarsson spielte letzte Saison beim schwedischen Zweitligisten Warberg IC, bevor ihn eine schwere Hirnerschütterung zum Saisonende zwang.

Gut möglich, dass mit Agnarsson ein Ruck durch die Mannschaft geht. Die Verpflichtung des Schweden ist aber auch ein Eingeständnis, dass der Versuch mit einem jungen Goalieduo (Sandro Breu und Mario Bardill) in die Saison zu gehen, gescheitert ist. Gerade für Breu dürfte die Situation nicht einfach sein. Während zwei Jahren war er zuletzt hinter Jonas Wittwer bloss die Nummer 2 bei Alligator. In seiner ersten Spielzeit als Stammgoalie muss er nun wieder ins zweite Glied rücken.