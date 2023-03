Play-off-Kampf für Alligator Malans: Zwei Talente sorgen für neuen Schwung

Aus der Perspektive des Beobachters sind Jamie Britt und Matthias Störi ein Grund dafür, dass Alligator Malans kaum mehr wiederzuerkennen ist. Die Bündner Herrschäftler können nach einer schwachen Qualifikation, in der sie es erst dank Schützenhilfe noch in die Play-offs geschafft haben, in der Viertelfinalserie gegen den amtierenden Meister GC bestens mithalten. 2:2 steht es nach vier Partien und junge Spieler wie der 18-jährige Britt und der 19-jährige Störi trumpfen auf, obwohl sie die ihnen zugeschriebene Wichtigkeit lieber etwas kleinreden.