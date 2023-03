Piranha-Trainer über 0:9-Klatsche: «Nein, da bleibt nichts Negatives zurück»

Am Wochenende könnte die Saison von Piranha Chur enden. Mit 0:3 liegt das Bündner Unihockeyteam in der Halbfinalserie gegen Emmental Zollbrück zurück. Verlieren die Churerinnen ein weiteres Mal, geht es in die Ferien. Trainer Simon Zopf (Bild) gibt sich kämpferisch: «Wir werden es ihnen definitiv so schwierig wie möglich machen.» Ob es gelingt, zeigt sich am Wochenende.