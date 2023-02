Piranha-Torhüterin Jill Münger: «In Serien sind wir sehr stark»

Für Torhüterin Jill Münger und ihre Teamkolleginnen von Piranha Chur hat das Warten ein Ende. Der Qualifikationsvierte eröffnet am Samstag um 15 Uhr zu Hause gegen das fünftplatzierte Bern Burgdorf die Play-off-Viertelfinalserie. Nicht nur wegen dem Heimrecht sind die Bündnerinnen favorisiert, die am Tag darauf um 14 Uhr sogleich Spiel 2 in Burgdorf absolvieren werden. Torhüterin Jill Münger gibt sich zuversichtlich vor dem Play-off-Start und sagt: «Vielleicht wird es auch mal den einen oder anderen Ausrutscher geben, aber in einer Serie kommt meistens die bessere Mannschaft weiter.»