Piranha steht im Halbfinal, Malans muss in die Belle

Chur Unihockey kämpft weiter gegen den Abstieg

Das dritte Bündner Team in der höchsten Liga, Chur Unihockey, muss weiterhin um den Ligaerhalt bibbern. Die Churer verlieren das sechste Spiel des Play-outs gegen Basel zu Hause mit 4:5. Es ist der erste Auswärtssieg in dieser Serie. Für Chur war es eine äusserst ärgerliche Niederlage. Bis zur 51. Minute lagen die Bündner mit 4:1 in Führung. Cavelti, Brunold, Helin und Castelberg erzielten die Tore für die Hausherren. Danach drehte Basel aber auf und kam innert knapp drei Minuten zum Ausgleich. In der 58. Minute war es dann Altmeister Patrick Mendelin, der mit seinem Tor mitten ins Churer Herz traf. So muss sich Chur nun gegen einen NLB-Verein behaupten, um den Ligaerhalt doch noch zu schaffen.

Mehr zum Spiel: