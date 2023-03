Piranha kriegt aufs Dach, Chur legt erstmals vor

Davos-Klosters steht vor dem Wiederaufstieg

Die im letzten Frühjahr in die 1. Liga abgestiegenen Iron Marmots Davos-Klosters stehen nun vor dem Wiederaufstieg in die zweithöchste Schweizer Spielklasse. Im Duell mit den Red Devils aus dem schwyzerischen Altendorf liegen sie in der Best-of-5-Serie 2:0 vorne. Zum Auftakt der Serie gingen die Bündner mit einem 8:4-Heimsieg vom Feld. Am Sonntag gelang ihnen dann das Break. In einem umkämpften Spiel behielten die Landwassertaler mit 5:4 knapp die Oberhand. Damit haben sie am kommenden Samstag zu Hause die Chance, den direkten Wiederaufstieg zu sichern.