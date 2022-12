Piranha Chur steigert sich, Alligator Malans wehrt sich

Nicht viel besser als Chur Unihockey läuft es dem zweiten Bündner Klub in der Nationalliga A der Männer. Alligator Malans ist vor der Weihnachtspause in der Tabelle so schlecht klassiert wie nie zuvor in der Geschichte des Klubs. Die Bündner Herrschäftler liegen auf Rang 10, haben in 15 Partien 15 Punkte geholt. Das einzig Positive ist, dass der Abstand auf den letzten Play-off-Platz nur einen winzigen Zähler beträgt.