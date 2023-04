Piranha Chur bleibt im Rennen: 5:4-Heimsieg gegen Emmental Zollbrück

Zwar liegt das Heimteam aus Chur bereits nach zwei Minuten in Rückstand. Doch die Partie verläuft ausgeglichen. In der 13. und 14. Spielminute zahlt sich die gute Leistung des Gastgebers auch in Toren aus. Innert 50 Sekunden fallen drei Tore für Piranha Chur. Zuerst ist es Rahel Wyss, dann Vanessa Koch und am Schluss Martina Repkova, die aus einem 0:1-Rückstand eine 3:1-Führung machen. Einziger Wermutstropfen: Der Anschlusstreffer zum 2:3 neun Sekunden vor Ende des ersten Drittels.