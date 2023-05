Nächster Rücktritt: Alligators Kevin Berry beendet seine Karriere

Wie Berry als Unihockeyspieler in Erinnerung bleiben wird? Nicht nur als kompromissloser Verteidiger, sondern auch als Spieler mit überdurchschnittlicher Spielintelligenz und Übersicht. Obwohl verlässliche Daten fehlen, dürfte sein gefährlicher Slapshot aus der Distanz zu den härtesten Schüssen der Liga gehört haben. All diese Fähigkeiten konnte er auch in seinen letzten Partien abrufen, als er mit Alligator Malans im Play-off-Viertelfinal GC an den Rand des Ausscheidens brachte und erst in der Finalissima unterlag. Seine offensive Spielweise brachte es mit sich, dass sich der 30-Jährige Saison für Saison in den vorderen Rängen der Skorerliste eintragen konnte. In den 360 Spielen steuerte er 301 Punkte (157 Tore, 144 Assists) bei. Auch in der vergangenen Spielzeit, die für Alligator Malans äusserst enttäuschend verlief, sammelte er 29 Skorerpunkte. Nur die Stürmer Remo Buchli und Dan Hartmann sammelten je einen Zähler mehr als Verteidiger Berry.