Nach 8:2-Sieg gegen Norwegen sagt Rensch: «Wir haben gewonnen, weil wir geduldig geblieben sind»

Es ist ein typisches WM-Auftaktspiel, das sich in den ersten 20 Minuten zwischen den favorisierten Schweizerinnen und den Norwegerinnen an der Unihockey-WM in Singapur abspielt. So sieht dies auch die Churerin Luana Rensch, die ihre erste Partie an einer Weltmeisterschaft absolviert: «Es war ein Herantasten. Ein Gewöhnen an den Boden, die Umgebung und den Gegner.»