Nach 5:9-Niederlage sagt Chiara Gredig: «Keine, die auf dem Feld stand, ist zufrieden mit sich»

Schweiz gegen Finnland an der Unihockey-WM in Singapur. Es war das Spitzenspiel in der Gruppe A und sollte darüber entscheiden, wer im weiteren Turnierverlauf in einem allfälligen Halbfinal den unbesiegbar scheinenden Schwedinnen aus dem Weg gehen kann. Nach schlechten 40 Minuten und einem 1:8-Rückstand rappelte sich das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen im Schlussabschnitt nochmals auf und konnte das Resultat einigermassen ansehnlich gestalten. Am Schluss verloren die Schweizerinnen trotzdem mit 5:9. Die Bündner Verteidigerin Chiara Gredig nimmt im Interview Stellung.