Matchball vergeben: Alligator Malans verliert Play-off-Spiel 6 gegen GC mit 1:5

Zürcher lassen Ball und Gegner laufen

Mit leichten Umstellungen in den drei Formationen und höher stehenden Angreifern starten die Alligatoren in den Schlussabschnitt. Doch wahnsinnig viel passiert in den ersten paar Minuten nicht, bis eine Malanser Grosschance durch einen Stockschlag zunichte gemacht wird. Matthias Störi, am Samstag Torschütze in der Penaltyentscheidung, tritt elf Minuten vor Ende der Partie an. Doch sein Abschluss knallt an den Pfosten. Es wäre die erste grosse Möglichkeit gewesen für das Heimteam, um in dieses Spiel zurückzufinden. Gleich danach lassen die Zürcher weiter Ball und Gegner laufen und nehmen Minute für Minute von der Uhr.