Malanser Niederlage gegen bissige Tigers

von Heinz Grass, UHC Alligator Malans.

Nach einem wahrlich äusserst erfolgreich verlaufenen letzten Wochenende mit der Ausschaltung des letztjährigen Cupfinalisten GC-Zürich, mit dem Sieg im Bündner-Derby und der überraschenden Transfermeldung des schwedischen Superstars Rasmus Enström, galt heute Abend wieder der Fokus gegen Tigers Langnau, die bislang gezeigten Leistungen erneut zu bestätigen.

Zu Beginn des Spiels wurden die beiden Schiedsrichter Josef Fässler und Benjamin Schläpfer für ihre stetigen und guten Dienste im schweizerischen Unihockeysport unter grossem Applaus verdankt und geehrt. Die Alligatoren nach Spielbeginn sichtlich gewillt, auch diesem Spiel gleich den Stempel aufzusetzen. So verpasste Joshua Schnell in der zweiten Minute ein gutes Zuspiel von Jamie Britt nur knapp vor Hüter Roman Beck. Eingeschlagen hat es jedoch 4 Spielminuten später unerwartet auf der entgegengesetzten Seite. Jan Ewald traf nach Vorlage von Lukas Münger zur frühen Emmentaler Führung.

Die Malanser bekamen aber zwei Zeigerumdrehungen später die Gelegenheit zum Ausgleich, als Luca Steiner infolge eines Stockschlags auf die Strafbank beordert wurde. Das erhaltene Überzahlspiel fruchtete wie schon oft in dieser noch jungen Meisterschaft. Iiro Lankinen netzte auf Zuspiel von Joni Halminen mit gezogenem Handgelenkschuss in die rechte Ecke zum Ausgleich ein. Bis zur 16. Minute erspielten sich beide Teams mit einem unterhaltenden Spiel gute Tormöglichkeiten. Dan Hartmann erhielt durch einen Stockschlag gerade eine angezeigte Strafe aufgebrummt, welche jedoch nicht mehr ausgesprochen werden musste, weil unmittelbar nach dieser Szene Janis Lauber die Gäste erneut in Führung schoss. Der erneute Ausgleich der Alligatoren liess nicht lange auf sich warten. Es war Romano Schubiger auf Zuspiel von Harry Braillard vergönnt, den umjubelten Ausgleichstreffer zu erzielen. Mit diesem Gleichstand im Skore endete dann auch der erste Durchgang in diesem Spiel.

Die ersten Minuten des zweiten Drittels waren eher ereignislos mit den etwas besseren Spielvorteilen für die Platzherren. Erneut wurden aber die Malanser in der 24. Minute eiskalt erwischt, als Simon Steiner die Gäste auf Zuspiel von Kevin Kropf erneut jubeln liessen. Jan Ewalds Strafzeit nach einem überhartem Körpereinsatz in der 26. Minute endete bereits nach wenigen Sekunden. Christoph Camenisch war für das sehr kurze Malanser Powerplay verantwortlich, als er den Assist von Lankinen herrlich zum 3:3 verwertete. Knapp über Spielhälfte punktete Camenisch gleich nochmals, als er Tomi Jerkku übersichtlich bediente, welcher mittels Direktabnahme zur erstmaligen Alligatoren-Führung auf 4:3 einschoss.

Es lief die 35. Minute als Schnell infolge eines vermeintlichen Stockschlages den Emmentalern ein Überzahlspiel gönnte. Ein erster Abschluss durch Janis Lauber im Powerplay prallte noch vom Pfosten ab, dennoch wurde der Ausgleich kurz vor Ablauf der Strafzeit durch den gleichen Schützen Tatsache. Es folgten grösste Unordnungen in den Linienorganisationen und Defensivabteilungen beider Mannschaften, was zur Folge hatte, dass innert wenigen Sekunden zwei weitere Tore hüben wie drüben bis zum 5:5 fielen. Matteo Steiner auf Gäste- und der junge Andri Capatt auf der Heimseite die Torschützen in dieser wirren 37. Spielminute. Auch nach 40 gespielten Minuten gings mit unentschiedenem Spielstand in die Garderobe. Aufgrund der gezeigten Leistungen bislang sicher ein gut vertretbares Ergebnis.

Womöglich haben die Coaches in der Pause ihre Schätzlinge zur besseren und konzentrieren Defensive ermahnt. Die ersten Minuten des Schlussabschnittes verliefen sichtlich besonnen und ruhig. Daniel Münger im Malanser Tor musste dennoch mehrmals seine Qualitäten unter Beweis stellen und somit den nächsten Gästetreffer zunächst verhindern. Die Tigers in diesen Minuten eher mit grösserem Druck agierend, rochen sichtlich Lunte, in der Maienfelder Halle Punkte mit nach Hause nehmen zu können. Die Malanser fortan stark in ihre Defensivzone zurückgedrängt, versuchten vermehrt mit Kontervorstössen zum Erfolg zu kommen. Joel Friolet verpasste in der 50. Minute eine dieser Möglichkeiten zur neuerlichen Führung. Diese bekamen jedoch umgehend die Gäste, als Britt wegen Stockschlags eine Strafe hinnehmen musste.

Münger musste sich während dem Überzahlspiel mehrmals durch sehr guten Paraden auszeichnen und sein Team vor weiterem Ungemach fernhalten. Durch die Emmentaler Scharfschützen, allen voran Matteo Steiner wurde dann auch er letzten Endes bezwungen. Es kam in der 54. Minute dann noch knüppeldicht für die Alligatoren. Erstmals führte an diesem Abend ein Team mit zwei Toren. Simon Steiner bestrafte die Malanser Verteidigung durch ein Zuspiel von Christian Stucki mit dem 5:7. Ein Treffer, der bereits wegweisend über den Ausgang dieser Partie wurde. Headcoach Thomas Berger nahm Goalie Münger in der 59. Minute zu Gunsten eines weiteren Feldspielers noch vom Platz und Sekunden später zudem noch ein Timeout. Am Resultat aber änderte sich nichts mehr. Tigers Langnau gewinnt dieses Spiel dank einer druckvollen Steigerung im letzten Spielabschnitt und besiegelte den Malanser somit ihre zweite Saisoniederlage vor Heimpublikum.

Weiter geht’s erst wieder in zwei Wochen am Sonntag, 29. Oktober mit der Qualifikationsrunde 7. Die Malanser treten dabei auswärts gegen den UHC Waldkirch-St.Gallen an. Anpfiff in der Sporthalle «Tal der Demut» ist um 17 Uhr.

UHC Alligator Malans – Unihockey Tigers Langnau 5:7 (2:2, 3:3, 0:2)

L-UPL Qualifikation – Runde 6, Sporthalle Lust Maienfeld, 336 Zuschauer

SR Josef Fässler | Benjamin Schläpfer

Tore: 6. Ewald (Münger) 0:1. 10. Lankinen (Halminen, bei Ausschluss L. Steiner) 1:1. 16. Lauber 1:2. 18. R. Schubiger (Braillard) 2:2. 24. S. Steiner (Kropf) 2:3. 26. Camenisch (Lankinen, bei Ausschluss Ewald) 3:3. 31. Jerkku (Camenisch) 4:3. 37. Lauber (Lunnestad, bei Ausschluss Schnell) 4:4. 37. Capatt (Braillard) 5:4. 37. M. Steiner (Lauber) 5:5. 51. M. Steiner (Lauber, bei Ausschluss Britt) 5:6. 54. S. Steiner (Stucki) 5:7.

Strafen: Zweimal 2 Minuten gegen Alligator Malans. Zweimal 2 Minuten gegen Tigers Langnau

Alligator Malans: Münger; Camenisch, Obrecht; Halminen, Lankinen; R. Schubiger, Holenstein; D. Hartmann, Jerkku, Jäger; Britt, Friolet, Schnell; Marugg, Braillard, Capatt;

Ersatz: Bardill, Kneubühler, Walser, Störi, V. Schubiger, Möckli.

Tigers Langnau: R. Beck; Schenkel, Fankhauser; Münger, L. Steiner; J. Schwarz, Svensson; Lauber, M. Steiner, Pfister; Lunnestad, Kjellberg, Ewald; C. Stucki, S. Steiner, Kropf;

Ersatz: Schiessl. Strohl, S. Schwarz, Althaus.

Bemerkungen: Alligator Malans ohne Rohner, M. Hartmann (beide verletzt), Buchli (abwesend); Tigers Langnau ohne Gfeller, Schlegel, Wüthrich, Aebersold, Mosimann (alle verletzt), F. Beck, Glücki (U21); 36. Pfostenschuss Lauber; ab 59. Malans mehrheitlich ohne Torhüter; 60. Timeout Alligator Malans.

Beste Spieler: Andri Capatt für Alligator Malans, Janis Lauber für Tigers Langnau.