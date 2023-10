Malans und Piranha siegen weiter, für Chur wird es immer ungemütlicher

Piranha Chur wird Favoritenrolle gerecht

Äusserst souverän erledigten die Churerinnen ihre Aufgabe gegen Dürnten-Bubikon-Rüti. Schon nach drei Minuten lagen die Favoritinnen aus Graubünden in Führung. Die auf diese Saison hin neu verpflichtete Verteidigerin Noelle Weis hatte getroffen. Trotz zwischenzeitlichem Ausgleich liessen sich die Churerinnen nicht vom Weg abbringen und gingen mit einer 2:1-Führung in die erste Pause. Alessandra Schneller hatte den neuerlichen Führungstreffer erzielt. Im Mitteldrittel bauten die Bündnerinnen ihren Vorsprung aus. Weis traf zum zweiten Mal in diesem Spiel und mit Vendula Berankova war eine weitere Verteidigerin erfolgreich.

Mit einer beruhigenden 4:1-Führung ging es ins Schlussdrittel und in diesem setzte Piranha Chur in den letzten zehn Minuten zur Kür an. Petra Hansson, Eliska Trojankova und Mattea Gruber sorgten für den 7:1-Auswärtssieg. Da aber Piranha-Torhüterin Jill Münger zur besten Spielerin der Partie auf Churer Seite gewählt wurde, darf angenommen werden, dass auch die Gegnerinnen die eine oder andere Torchance hatten, um mehr als dieses eine Goal zu erzielen.

FB Riders DBR – Piranha Chur 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

MZH Schwarz, Rüti ZH. 167 Zuschauer. SR Cretton/Zuber.

Tore: 3. N. Weis (A. Niggli) 0:1. 10. M. Schär 1:1. 19. A. Schneller 1:2. 29. N. Weis (S. Gansner) 1:3. 32. V. Beránková (A. Jakob) 1:4. 49. P. Hansson (E. Trojankova) 1:5. 57. E. Trojankova 1:6. 58. M. Gruber 1:7.

Strafen: keine Strafen. keine Strafen.