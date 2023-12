Malans feiert wichtigen Sieg, Davos-Klosters etabliert sich in der NLB, Chur und Piranha pausieren

Im Schlussabschnitt sorgt Tomi Jerkku früh für das 4:2 aus Bündner Sicht - es sollte am Schluss der spielentscheidende Treffer sein. Danach konzentrieren sich die Alligatoren aufs Verwalten des Vorsprungs. Dies geht fast noch schief, als wiederum Schmid für Uster vier Minuten vor Schluss die Spannung zurückbringt. Für die definitive Entscheidung sorgt Tom Jäger wenige Sekunden vor Spielende mit einem Treffer ins leere Zürcher Tor.

UHC Uster – UHC Alligator Malans 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Buchholz, Uster. 418 Zuschauer. SR Altorfer/Linder.

Tore: 10. N. Obrecht (C. Camenisch) 0:1. 14. C. Schmid (J. Pfister) 1:1. 24. C. Camenisch (J. Britt) 1:2. 26. I. Lankinen (T. Jerkku) 1:3. 34. P. Schmuki 2:3. 42. T. Jerkku (J. Friolet) 2:4. 56. C. Schmid (T. Ledergerber) 3:4. 60. M. Jäger 3:5.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen UHC Uster. 1mal 2 Minuten gegen UHC Alligator Malans.

Weil Churs Gegner Wiler-Ersigen international im Einsatz steht, verbringt die zweite Bündner Mannschaft in der höchsten Liga ein spielfreies Wochenende. So oder so verbleibt Chur auf dem letzten Rang. Alligator Malans hält den fünften Platz und kann seine nächsten Verfolger auf Distanz halten.